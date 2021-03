Η σημερινή μέρα είναι σπουδαία και ιδιαίτερη για την Ελλάδα, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821. Εκτός όμως από την επέτειο της ελληνικής επανάστασης, την 25η Μαρτίου είναι και η γιορτή του Ευαγγελισμού, με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη να έχει την ονομαστική του εορτή.

Για αυτό τον λόγο και η ερυθρόλευκη ΠΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα και τις ευχές με ανάρτηση της στα social media για τον ηγέτη του συλλόγου και τη γιορτή του.

«Χρόνια πολλά στον Πρόεδρο του Ολυμπιακού μας!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ολυμπιακός στην ανάρτηση του.

Δείτε την ανάρτηση των Πειραιωτών:

Χρόνια πολλά στον Πρόεδρο του Ολυμπιακού μας! / Happy Name Day to our Olympiacos President!#Olympiacos #Marinakis #President #Wishes #WeKeepOnDreaming #Greece #Piraeus #Hellas #NameDay pic.twitter.com/qCxwqtjpQm

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) March 25, 2021