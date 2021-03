Ίσως από τα απίθανα αυτογκόλ που μπορούν να υπάρξουν «πέτυχε» ένας τερματοφύλακας, στο παιχνίδι μεταξύ Ντάμπρτον και Φόρφορ για την τρίτη κατηγορία Σκωτίας. Ο νεαρός κίπερ, Σαμ Ράμπσμπότον, μάλλον δεν είχε το ιδανικότερο ντεμπούτο, αφού κόστισε στην ομάδα του την νίκη.

Τι ακριβώς συνέβη; Η μπάλα κατέληξε στα πόδια του 24χρονου ποδοσφαιριστή, αλλά δέχτηκε έντονη πίεση από τον αντίπαλο επιθετικό. Έτσι αποφάσισε να απομακρύνει προς τα μέσα χωρίς να υπολογίζει την τύχη του, αφού η μπαλιά του κατέληξε στην πλάτη του συμπαίκτη του και μετά στα δίχτυα.

Για την ιστορία, το μοναδικό γκολ του αγώνα έδωσε την δυνατότητα στου φιλοξενούμενους, να μειώσουν την διαφορά τους με τους γηπεδούχους στο -2.

Dumbarton just conceded this goal to Forfar. 😂😂😂

Welcome back L1 & L2! #ScottishFootballpic.twitter.com/yDe5Cw6eEN

— Mozza | Derek 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@MozzaPlays) March 20, 2021