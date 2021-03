Ο Ολυμπιακός πήρε ένα μεγάλο διπλό με σκορ 84-80 στη Γερμανία κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου, με τους Ερυθρόλευκους να σημειώνουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους στην 30ή αγωνιστική της Euroleague.

Κορυφαίος της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν ήταν άλλος από τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος ήταν απολαυστικός, σημειώνοντας career high σε πόντους, με 30, ενώ γέμισε τη στατιστική του με 10 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, έχοντας παράλληλα 6/7 τρίποντα.

Ο βούλγαρος φόργουορντ συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του με τη φανέλα των Πειραιωτών, όντας ο πιο σταθερός παίκτης της ομάδας και μοιάζοντας σε κάθε ματς να είναι ολοένα και καλύτερος.

Τη φετινή σεζόν ο 26χρονος μετρά 10,4 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 0,7 κλεψίματα, σουτάροντας πίσω από το τρίποντο με το πολύ καλό 42,9%.

Sasha Vezenkov was simply unplayable on Thursday night, as he picked up MVP of the week 👏 pic.twitter.com/3VYJzvSajV

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 20, 2021