Σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας εισήλθε χθες Παρασκευή ηφαίστειο το οποίο απέχει περίπου σαράντα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ, ανακοίνωσε η ισλανδική μετεωρολογική υπηρεσία, με κοκκινωπό νέφος τέφρας να φωτίζει τον ουρανό και όλες τις πτήσεις, εισερχόμενες και εξερχόμενες, να απαγορεύονται.

«Αρχισε ηφαιστειακή έκρηξη στο Φάγκρανταλσφιαλ», ανέφερε η υπηρεσία μέσω Twitter, προσθέτοντας ότι για τις αεροπορικές πτήσεις ισχύει «κόκκινος συναγερμός», πάντως από πλευράς σεισμικής δραστηριότητας καταγράφονται «πολύ λίγες» δονήσεις.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL

— Icelandic Meteorological Office – IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021