Αποστολή της Τάνιας Μπρεάζου στο Your Face Sounds Familiar για την Κυριακή (14/3) που μας πέρασε ήταν να υποδυθεί την Bebe Rexha στο τραγούδι Say my name.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή πιο sexy από ποτέ και προκάλεσε ταραχή σε κριτές, παρευρισκόμενους και τηλεθεατές.

Το Twitter πήρε φωτιά, όπως και η σκηνή, με έναν από τους twitterαδες να ενημερώνει την Bebe Rexha για τη μεταμφίεση της Τάνιας.

Η διάσημη τραγουδίστρια φαίνεται ότι «τσέκαρε» το βίντεο και μάλιστα το σχολίασε! «Cuteee», έγραψε χαρακτηριστικά για την εμφάνιση της Τάνιας Μπρεάζου.