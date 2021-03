Με 4-4-2, τον Σα μπροστά από την εστία και τους Κάιπερς-Χασάν στην επίθεση παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Πέδρο Μαρτίνς στον αποψινό αγώνα με την Λάρισα στο Αλκαζάρ, για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Superleague.

Ο Πορτογάλος τεχνικός στηρίζει τον συμπατριώτη του παρότι διανύει περίοδο ντεφορμαρίσματος και του δίνει φανέλα βασικού στον αποψινό αγώνα με την ΑΕΛ. Όπως είχατε ενημερωθεί χθες από το σχετικό ρεπορτάζ, ο Μαρτίνς στην προπόνηση του Σαββάτου είχε δοκιμάσει τους Τζολάκη και Κρίστινσον. Παρόλα αυτά, ο προπονητής των Πειραιωτών αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τελικά τον Σα.

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι 10 είναι αυτοί που δοκίμασε στην τελευταία προπόνηση, με τον Μαρτίνς να παρατάσσει τον Ολυμπιακό με 4-4-2 και τους Χασάν-Κάιπερς στην επίθεση. Πιο αναλυτικά, στην τετράδα της άμυνας θα βρίσκονται οι Ανδρούτσος, Σωκράτης, Εμβιλά και Χολέμπας, με τους Τιάγκο Σίλβα και Μπουχαλάκη στα χαφ. Οι Ραντζέλοβιτς και Φορτούνης θα είναι στα… φτερά, με τον Βέλγο να πλαισιώνει τον Αιγύπτιο στην επίθεση.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΛ, από την @Stoiximan ! / Our line-up for today’s match against AEL FC is powered by @Stoiximan ! 🔴⚪️#Olympiacos #AELOLY #slgr #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/HDf3qv0eF8

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) March 14, 2021