Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Κομισιόν προκειμένου να παρουσιάσει στις 17 Μαρτίου την πρότασή της για το «Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό» (Digital Green Certificate) που θα διευκολύνει τα ταξίδια σε όσους έχουν λάβει το εμβόλιο κατά του κοροναϊού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί διακαώς την επανεκκίνηση των ταξιδιών εντός της ΕΕ και σχεδιάζει το πιστοποιητικό αυτό, μια ιδέα πάντως που έχει υποστηρικτές, αλλά προκαλεί συνάμα αντιδράσεις, με τα εμπόδια, δε, που ίσως χρειαστεί να ξεπεράσει -προκειμένου να υλοποιηθεί- να είναι πολλά.

Όπως ανέφερε σε επιστολή της προς τους ευρωπαίους ηγέτες η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «συμφωνήσαμε σε μια από κοινού προσέγγιση με στόχο να διευκολύνουμε το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών της ΕΕ».

«Συμφωνήθηκε η θέσπιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός τυποποιημένου, διαλειτουργικού και κοινώς αποδεκτού πιστοποιητικού εμβολιασμού, το οποίο θα πιστοποιεί την κατάσταση του κατόχου του πιστοποιητικού σε σχέση με τον Covid, και πιο συγκεκριμένα εάν έχει εμβολιαστεί, εάν έχει προσκομίσει αρνητικό τεστ ή εάν έχει αναρρώσει ήδη» σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Υπό το πρίσμα αυτό, η ΕΕ έχει επιδοθεί σε αγώνα δρόμου προκειμένου να αναπτύξει το σύστημα αυτό πριν το καλοκαίρι, με τις χώρες του Νότου να πιέζουν ασφυκτικά δεδομένου ότι οι οικονομίες τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό.

Ποια έγγραφα θα περιλαμβάνει

Το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο θα αποκαλείται «EU Covid Card/digital green certificate», θα περιλαμβάνει τρία έγγραφα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Στο πιστοποιητικό θα αναφέρεται αν ο κάτοχός του έχει κάνει το εμβόλιο κατά του κοροναϊού και συγκεκριμένα ποιο εμβόλιο, τα αποτελέσματα τεστ κοροναϊού που ενδεχομένως έχει κάνει, καθώς και το αν έχει αναρρώσει από την COVID-19.

Πηγή με γνώση του προσχεδίου της Κομισιόν, το οποίο επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο, αναφέρει ότι το πιστοποιητικό θα καλύπτει όλα τα εμβόλια, και όχι μόνο αυτά που έχουν εγκριθεί από την ευρωπαϊκή αρχή EMA.

Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό είναι το όνομα του κατόχου, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, η ημερομηνία γέννησης, το εμβόλιο που έχει κάνει και ο αριθμός των δόσεων που του έχουν χορηγηθεί. Ανάλογα στοιχεία θα τηρούνται για τα τεστ.

Τα πιστοποιητικά θα λειτουργούν μέσω ενός ασφαλούς, αποκεντρωμένου συστήματος.

Τα τρία πιστοποιητικά θα εκδίδονται χωρίς χρέωση σε ψηφιακή μορφή ή σε χαρτί και θα περιλαμβάνουν barcode που θα «διαβάζεται» από ψηφιακά μέσα.

Θεοχάρης: Πώς θα ανοίξει από 14 Μαΐου ο ελληνικός Τουρισμός

Το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού το 2021 παρουσίασε ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ΙΤΒ Berlin. Προσδιόρισε ως ημερομηνία για την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου 2021 στην Ελλάδα τη 14η Μαΐου, ενώ αποκάλυψε το κεντρικό σύνθημα της νέας προωθητικής εκστρατείας για τον ελληνικό Τουρισμό, το «All you want is Greece» («Το μόνο που θέλεις, είναι η Ελλάδα»).

Η συνέντευξη Τύπου είχε τίτλο «Return to Greece: The journey to revive a unique experience has just started» («Επιστροφή στην Ελλάδα: Το ταξίδι για να ξαναζήσουμε μια μοναδική εμπειρία μόλις ξεκίνησε») και μεταδόθηκε σε όλον τον κόσμο μέσω Διαδικτύου, σε απευθείας σύνδεση με το Μουσείο της Ακρόπολης.

Όπως επισήμανε ο υπουργός Τουρισμού «έχοντας πάντα κατά νου την πιστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, φιλοδοξούμε να ανοίξουμε τον ελληνικό Τουρισμό στις 14 Μαΐου. Έως τότε θα αίρουμε σταδιακά τους περιορισμούς, εφόσον αυτό μας το επιτρέψουν οι εκτιμήσεις εκ μέρους των λοιμωξιολόγων για την εξέλιξη της πανδημίας. Για παράδειγμα, προγραμματίζουμε για τον Απρίλιο την πιλοτική, δοκιμαστική εφαρμογή των μέτρων που έχουμε σχεδιάσει, σε πρώτη φάση με επισκέπτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με άλλα κράτη αναχώρησης όπου ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει, όπως π.χ. το Ισραήλ. Τονίζω, ωστόσο, ότι όλες οι ημερομηνίες σχετικά με το άνοιγμα είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν, αναλόγως των εξελίξεων».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε επιγραμματικά στα βασικά υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία θα εφαρμοστούν στις πύλες εισόδου επισκεπτών. Συγκεκριμένα, είπε πως στη χώρα θα επιτρέπεται η είσοδος σε ταξιδιώτες οι οποίοι είτε θα έχουν εμβολιαστεί, είτε θα διαθέτουν ανοσία λόγω ανάρρωσης, είτε θα έχουν βρεθεί αρνητικοί στον Covid-19 σε πρόσφατο τεστ. Επιπλέον, όπως ανέφερε, «όλοι οι τουρίστες ενδέχεται να υποβληθούν σε τυχαία τεστ, κατά τον ίδιο τρόπο με πέρσι. Ωστόσο, μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι τα rapid tests, χάρη στα οποία η καραντίνα για τα θετικά κρούσματα θα ξεκινά, πλέον, χωρίς την 24ωρη αναμονή όπως το 2020».