Η ηθοποιός γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη της Μινεσότα, αλλά σε μικρή ηλικία μετακόμισε στο Μπούλντερ του Κολοράντο. Παρακολούθησε μαθήματα φωνητικής από παιδί με σκοπό να γίνει ερμηνεύτρια στο μουσικό θέατρο και συμμετείχε σε παραστάσεις γνωστών μιούζικαλ.

Η επαγγελματική σταδιοδρομία της Τζέσικα άρχισε το 1994 αρχικά ως μοντέλο, αλλά η μεγάλη της ευκαιρία για καταξίωση ήρθε δύο χρόνια αργότερα, όταν πήρε το ρόλο της Μαίρη Κάμντεν στην επιτυχημένη και μακροβιότατη οικογενειακή σειρά 7th heaven (Στον Έβδομο Ουρανό). Η πρώτη εμφάνισή της στον κινηματογράφο έγινε ένα χρόνο μετά, το 1997, στην ταινία Ulee’s Gold δίπλα στο βετεράνο Πίτερ Φόντα.

Εκτός από την υποκριτική η Τζέσικα έγινε εκπρόσωπος της εταιρίας καλλυντικών L’Oreal από το 2002.

Το 2000 η Τζέσικα πόζαρε γυμνόστηθη για το περιοδικό Gear προκαλώντας αντιδράσεις λόγω του νεαρού της ηλικίας της (ήταν μόλις 17 ετών). Η απόφαση της να φωτογραφηθεί γυμνή έγινε κάτω από το φόβο της τυποποίησης σε «οικογενειακούς» και «αθώους» ρόλους μετά τη μεγάλη επιτυχία της τηλεοπτικής σειράς που εμφανιζόταν, αλλά και από την απογοήτευση που της προκάλεσε η απώλεια σημαντικών για την υποκριτική της εξέλιξη ρόλων εξαιτίας ακριβώς της μέχρι τότε εικόνας της.

Η Τζέσικα έχασε κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια της τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία American Beauty που τελικά κατέληξε στην Θώρα Μπερτς. Κατάφερε τελικά να αποδεσμευτεί από τη σειρά 7th Heaven μετά το 2002 και επικεντρώθηκε στην κινηματογραφική της καριέρα.

Οι μετέπειτα εμφανίσεις της περιορίστηκαν αρχικά σε νεανικές ταινίες όπως τα Summer Catch (2001) και The Rules of Attraction (2002) με μεικτές κριτικές και όχι ιδιαίτερη εμπορική απήχηση. Λίγο αργότερα ήρθαν οι συμμετοχές στο Blade: Trinity και το εμπορικά αποτυχημένο Stealth.

Η πρώτη επιτυχία ήρθε με το The Illusionist, μια ταινία του 2006 που διακρίθηκε καλλιτεχνικά και εμπορικά. Το 2007 η πανέμορφη Τζέσικα εμφανίστηκε στην περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας Next δίπλα στον Νίκολας Κέιτζ και στην κωμωδία I Now Pronounce You Chuck and Larry δίπλα στον Άνταμ Σάντλερ. Η δεύτερη έφτασε στο Νο 1 της λίστας εισπράξεων στην Αμερική, κερδίζοντας 32 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο σαββατοκύριακο προβολής.

Πριν μερικές μέρες, κυκλοφόρησε στο Instagram της μερικές φωτογραφίες από «τα χρόνια της αθωότητάς».

Η Τζέσικα, παιδί και έφηβη, έλαμπε από ομορφιά και το άστρο της μοιάζει να έκανε την δουλειά του από τότε… Τυχερός ο Justin Timberlake που την έχει στο πλευρό του, καθώς, από ό, τι φαίνεται, η ηθοποιός και μητέρα παραμένει το παιδί που ήταν κάποτε!

View this post on Instagram A post shared by Jessica Biel (@jessicabiel)

Δείτε όλες τις φωτογραφίες εδώ.