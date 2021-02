Η αποκάλυψη για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Τζος Νέμπο, προκάλεσε αίσθηση. Αλλά δεν σημαίνει ότι προκάλεσε και… έκπληξη σε αυτούς που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα. Οι ίδιοι, άλλωστε, γνώριζαν την υπόθεση.

Με τον 23χρονο (17/07/1197) εκρηκτικό σέντερ να αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο μελέτης για το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού και τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Καθώς υπάρχει η άποψη ότι με τα στοιχεία που διαθέτει, μπορεί η εξέλιξή του να είναι ραγδαία και εντυπωσιακή. Και ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι, αν μη τι άλλο, ξέρει να «φτιάχνει» πρώτα ονόματα στους ψηλούς. Αυτό θέλει να κάνει και τώρα.

Οχι, ο Ολυμπιακός δεν έχει «κλείσει» ακόμη τον Νέμπο για το καλοκαίρι, οπότε και εκπνέει το συμβόλαιό του με τη Χαποέλ Εϊλάτ. Αλλά θεωρείται ένας παίκτης στον οποίο αξίζει να επενδύσει. Βλέπετε, ο Νέμπο είναι παίκτης που ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που λείπει από τον Ολυμπιακό.

Είναι ένας αμυντικός ταύρος (σ.σ. βραβείο του κορυφαίου αμυντικό της NEC στο Κολέγεια το 2017), εξαιρετικός ριμπάουντερ, αλλά και rimm protector. Ποτέ στην καριέρα του δεν είχε τρελούς αριθμούς στα κοψίματα (σ.σ. 2.2 στο κολέγιο, 1.1 στη Χαποέλ Εϊλάτ), αλλά με τον όγκο, τα μακριά του χέρια και την εξωπραγματική αλτική του ικανότητα, αποτελεί φόβητρο.

Επίσης, αν και δεν είναι πολύ ψηλός (2.06 μ.), είναι πολύ δυνατός και εξαιρετικές τοποθετήσεις, με αποτέλεσμα να είναι πολύ καλύτερος αμυντικός από όλους τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Ενας παίκτης που ξεκίνησε στα μαθητικά του χρόνια να πρωταγωνιστεί ως αμυντικός στο Ράγκμπι, πριν το γυρίσει στο μπάσκετ.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την επίθεση, ο Νέμπο χρειάζεται βελτίωση. Το παιχνίδι του βασίζεται κατά βάσει στο pick ‘n roll, αλλά σε αυτό είναι πάρα πολύ καλός, τελειώνοντας τις περισσότερες φάσεις με εμφατικά καρφώματα. Στην κολεγιακή του καριέρα δεν είχε ποτέ πάνω από 12.5 πόντους μέσο όρο, ωστόσο φέτος έχει ξεπεράσει αυτό το όριο, έχοντας 13.1 πόντους Μ.Ο. με τη Χαποέλ Εϊλάτ. Ενώ έχει προσπαθήσει να βάλει στις «καλές» κινήσεις του και το παιχνίδι με πλάτη.

Αξίζει να σημειώσουμε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Ο Νέμπο ξεκίνησε ως περιφερειακός την πορεία του στο κολεγιακό μπάσκετ. Αλλά στα δύο πρώτα χρόνια του στο κολέγια πήρε 8 πόντους σε ύψος και 22 κιλά. Και όπως ήταν αναμενόμενο, άλλαξε θέση και φιλοσοφία. Ουσιαστικά παίζει μέσα στη ρακέτα τα τελευταία 3,5 χρόνια. Μαθαίνει τη θέση. Και υπό μία έννοια έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι κάθε χρόνο βελτιώνεται και προσθέτει πράγματα στο παιχνίδι του.

https://twitter.com/aggiembk/status/1228821564944191493?s=20

Τι τον θέλει ο Ολυμπιακός τον Νέμπο; Μετά το τέλος της φετινής χρονιάς φαντάζει απίθανο οι Ερυθρόλευκοι να πορευτούν δίχως να έχουν τρεις ψηλούς στο «5». Το πείραμα Ελις – Μάρτιν απέτυχε. Ο πρώτος πρέπει να θεωρείται ήδη παρελθόν. Οσο για τον δεύτερο; Παρότι φέτος έχει πολλά σκαμπανεβάσματα στον Πειραιά πιστεύουν ότι μπορεί να εξελιχθεί εντυπωσιακά και να αποτελέσει σημείο αναφοράς τα επόμενα χρόνια. Για αυτό θέλουν να του δώσουν ακόμη μία ευκαιρία να δείξει πράγματα και τη νέα σεζόν.

20 & 14 double-double for @Joshnebo tonight pic.twitter.com/FSSbbN3KW4



Στο μυαλό του Μπαρτζώκα, το να «δέσει» τον Μάρτιν με τον Νέμπο, αλλά και έναν «γίγαντα» που θα μπορεί να «ματσάρει» τους «δεινόσαυρους» τους ευρωπαϊκού μπάσκετ, θα ήταν ιδανικό. Και όλα δείχνουν ότι θα προσπαθήσει να το κάνει. Είτε ο τρίτος ψηλός είναι ο Κουφός είτε κάποιος άλλος, ανάλογου στιλ και ύψους. Εξάλλου, και η οικονομική συμφωνία που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός με τον ομογενή σέντερ, είναι τέτοια που δεν καθιστά απαγορευτική την παραμονή του.

Οσο για τον Νέμπο; Είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι η μοναδική ομάδα που τον θέλει από τώρα για το καλοκαίρι. Η Αρμάνι επίσης έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον και το ότι ενισχύθηκε τον Ιανουάριο, δεν σημαίνει ότι τον έχει ξεχάσει. Και τώρα που μένει ελεύθερος, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι. Εξάλλου, πόσοι ψηλοί υπάρχουν στην Ευρώπη σχεδόν double double σε πόντους και ριμπάουντ…

3.6 dunks PER GAME! What a rookie season for @Joshnebo pic.twitter.com/IbAFnOCV8O

— Winner League (@WinnerLeague) February 6, 2021