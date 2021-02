Ένα βίντεο από το μακρινό 2008, στο οποίο ο Έλον Μασκ εξηγεί γιατί τα αυτοκίνητα Tesla είναι τόσο ακριβά, εμφανίστηκε ξανά στο διαδίκτυο και έχει γίνει το απόλυτο viral στο Twitter.

Η Tesla θεωρείται σήμερα μεταξύ των πιο επιτυχημένων εταιρειών αυτοκινήτων στον κόσμο – αλλά αυτό δεν συνέβαινε πάντα.

Το 2008 – χρονιά που ο ίδιος ο Έλον Μασκ έχει χαρακτηρίσει ως τη «χειρότερη χρονιά» της ζωής του – η Tesla έχασε χρήματα.

Σύμφωνα με το Space.com, ο Διευθύνων Σύμβουλος της SpaceX και της Tesla Motors είπε στον ανταποκριτή του «60 Minutes» Scott Pelley ότι ο πύραυλός Falcon 1 είχε αποτύχει, ενώ το Tesla Roadster, ένα διθέσιο σπορ αυτοκίνητο, δεν είχε την τύχη που περίμενε κανείς στην αγορά αυτοκινήτων.

Εκείνη την εποχή, ο Έλον Μασκ πνιγόταν στα χρέη.

«Για να σώσει την Tesla, ο Μασκ χρειαζόταν εκατομμύρια από επενδυτές. Η περιουσία του είχε εξανεμιστεί», είπε ο Pelley.

Ήταν στο τέλος εκείνης της χρονιάς, που ο Έλον Μασκ βρέθηκε μπροστά από ένα ακροατήριο περίπου 300 ατόμων, με ανθρώπους από τη βιομηχανία του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και της μουσικής για μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από το The Hollywood Hill και μίλησε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της Tesla.

«Όποτε κάποιος αγοράζει ένα σπορ αυτοκίνητο Tesla Roadster, παρόλο που κοστίζει χιλιάδες δολάρια, κάθε τι που κερδίζει η Tesla πηγαίνει στην ανάπτυξη ενός μικρότερου οχήματος χαμηλότερου κόστους», λέει ο Μασκ στο βίντεο.

Στο ίδιο βίντεο, ο γνωστός επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι τα ακριβά ηλεκτρικά οχήματα της Tesla δεν είναι παρά «παιχνίδια για πλούσιους ανθρώπους» και δεν βοηθούν πραγματικά το περιβάλλον, εξηγώντας ότι χρειάζεται χρόνος για τη βελτιστοποίηση της νέας τεχνολογίας.

.@elonmusk discussing electric vehicles in 2008 as tesla was nearly out of cash. pic.twitter.com/q41Tw9bfx9

— Tesla Owners Of Silicon Valley (@teslaownersSV) February 22, 2021