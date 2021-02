Ο Ελίας Μ’ Μπάρεκ πρωταγωνιστής της ταινίας θρίλερ «Who Am I» και ο Γιόνας Νάι ηθοποιός της τηλεοπτικής σειράς «Deutschland 89» θα έχουν τους κεντρικούς ρόλους στο φιλμ «1000 Zeilen» (1000 Γραμμές), μια σάτιρα εμπνευσμένη από το σκάνδαλο με τον δημοσιογράφο του «Der Spiegel» Κλάας Ρελότιους, που αποδείχθηκε απατεώνας.

Ο Νάι θα υποδυθεί τον Λαρς Μπογκίνιους , βραβευμένο και διάσημο συντάκτη σε ένα μεγάλο γερμανικό ενημερωτικό περιοδικό που δημοσιεύει ψευδείς συνεντεύξεις και ρεπορτάζ.

Ο μόνος που τον υποψιάζεται είναι ο Ρομέρο (Μ’ Μπάρεκ), ένας συνάδελφός του δημοσιογράφος που ρισκάρει την καριέρα του και θέτει σε κίνδυνο την οικογένειά του, για να φέρει στο φως την αλήθεια.

Elyas M’Barek and Jonas Nay have been cast to star in 1000 Zeilen (1000 Lines), a media satire inspired by the real-life 2018 fake news scandal involving disgraced Der Spiegel journalist Claas Relotius. https://t.co/YY0NIZIFf2

