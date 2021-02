Η Γιουβέντους φιλοξενείται αύριο (17/2) στο «Ντραγκάο» από την Πόρτο για το πρώτο ματς της φάσης των «16» του Champions League, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να στέλνει το δικό του μήνυμα ενόψει των νοκ-άουτ αγώνων της διοργάνωσης.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Πορτογάλος σταρ ανέφερε ότι τώρα αρχική η… κανονική διοργάνωση, τονίζοντας πως η Γιουβέντους στοχεύει να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

«Αυτό είναι το πραγματικό Champions League. Η νοκ-άουτ φάση. Σαν να ξεκινάει μια νέα διοργάνωση από εδώ και πέρα και σε κάθε ματς να μετράει η παραμικρή λεπτομέρεια. Τα τελευταία χρόνια σταματούσαμε πιο νωρίς απ’ όσο θα θέλαμε, όμως κάθε χρόνο βάζουμε υψηλότερους στόχους και η φετινή χρονιά δεν είναι καθόλου διαφορετική.

Την Τετάρτη έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα και εύχομαι να είναι το πρώτο βήμα της πορείας μας μέχρι τον τελικό. Με σεβασμό προς τον αντίπαλο, φιλοδοξία για τη νίκη και 100% συγκέντρωση στο στόχο μας. Πάμε παιδιά, Fino Alla Fine!» ανέφερε ο Κριστιάνο.

Tomorrow we have a very importante game against a very strong team and I can only hope that it may be the beggining of the long walk we want to take until the final. Respect for the opponent, ambition for the victory and 100% focus on our goals. Let’s go, guys! Fino Alla Fine! 💪🏽 pic.twitter.com/ukrV7tM3S4

