Επικρίσεις για πολιτισμική οικειοποίηση δέχθηκε η Ριάνα, αλλά και για ασέβεια απέναντι σε θρησκευτικές πεποιθήσεις, εξαιτίας μιας γυμνόστηθης φωτογραφίας της στην οποία φορά ένα μενταγιόν με την ινδουιστική θεότητα Γκανέσα.

Η φωτογραφία, που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς της σταρ στο Twitter και το Instagram την Τρίτη, απεικονίζει την τραγουδίστρια με λιλά σατέν σορτσάκι από τη σειρά εσωρούχων της, Savage X Fenty. Ανάμεσα στα μωβ κοσμήματα με τα οποία το έχει συνδυάσει, περιλαμβάνεται ένα βραχιόλι, ένα ζευγάρι ογκώδη σκουλαρίκια και ένα μενταγιόν που μοιάζει να απεικονίζει με διαμάντια τη μορφή της θεότητας με το κεφάλι ελέφαντα. Μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε «ασεβής» από ορισμένους ινδουιστές, αλλά και άλλους χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

«Μπορούμε να σταματήσουμε να μετατρέπουμε τη θρησκεία των άλλων σε κάτι σεξουαλικό για χάρη των followers;», αναρωτιέται κάποιος άλλος. «Απλώς δεν καταλαβαίνω ποιο σκοπό εξυπηρετεί ένα μενταγιόν με τον Γκανές σε μια καμπάνια για εσώρουχα». Άλλος χρήστης, υπήρξε πιο λακωνικός: «Η κουλτούρα μας δεν είναι κοστούμι», έγραψε.

Δεν ήταν όλα τα σχόλια εξίσου οργισμένα, με ορισμένους να διευκρινίζουν ότι δεν έχουν πρόβλημα με τη στιλιστική επιλογή της τραγουδίστριας, με τον όρο ότι σέβεται τη θρησκεία τους, ενώ φυσικά δεν έλειψαν και τα κολακευτικά σχόλια.

Στον λογαριασμό της Ριάνα στο Twitter, η φωτογραφία έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 40.000 αναδημοσιεύσεις. Η εταιρεία της έχει αναρτήσει την ίδια εικόνα και στο Instagram, όπου και έχει συγκεντρώσει πάνω από 345.000 likes.

