Το νεαρό αγοράκι που έγινε πέρσι viral όταν έπιασε ένα τεράστιο ψάρι σε μια λίμνη, εμφανίζεται τώρα στη διαφήμιση αμερικανικής εταιρίας που εμπορεύεται είδη ψαρέματος και κυνηγιού.

Η διαφήμιση παίχτηκε μάλιστα την Κυριακή, κατά τη διάρκεια του Super Bowl που θεωρείται το μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς στις Η.Π.Α.

Our Super Bowl commercial debut is a heartfelt message from Bass Pro Shops founder Johnny Morris inviting everyone to, “Get Back to the Nature.” See you out there. pic.twitter.com/JTw9FfFvRy

— Bass Pro Shops (@BassProShops) February 4, 2021