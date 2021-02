Ο Weeknd ήταν ο φετινός πρωταγωνιστής στο πολυαναμενόμενο σόου του ημιχρόνου του Super Bowl. O Abel Tesfaye (όπως είναι το πραγματικό του όνομα) εμφανίστηκε στη σκηνή τραγουδώντας όλες τις μεγάλες του επιτυχίες και κατάφερε παρά τις φετινές αντιξοότητες να δώσει ένα λαμπερό σόου με viral στιγμές.

Ο καλλιτέχνης διάλεξε να κάνει την είσοδό του φορώντας το κόκκινο σακάκι που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του τελευταία. Στη σκηνή neon περιγράμματα θύμιζαν Λας Βέγκας, Sin City και το Metropolis του Fritz Lang ενώ τον Weeknd συνόδευε και χορωδία.

Από το σετ του Καναδού καλλιτέχνη δεν έλειπαν τα πασίγνωστα κομμάτια του: Starboy και The Hills και Can’t Feel My Face. Έμφαση γενικά δόθηκε στα πιο χορευτικά και αισιόδοξα κομμάτια του.

with my mom at the mall when I look up from the gameboy and realize I’ve been following a random lady for 10 minutes pic.twitter.com/fDtXXHjRVS

— ☕netw3rk (@netw3rk) February 8, 2021