Tι πορνό προτιμούν να βλέπουν οι γυναίκες

Το Bloom, μια πλατφόρμα ερωτικού περιεχομένου, διεξήγαγε έρευνα σε τριακόσιες ενήλικες χρήστριες σχετικά με τις φαντασιώσεις που θα ήθελαν να βλέπουν περισσότερο στο πορνό και την ερωτική λογοτεχνία.

Διαπίστωσαν ότι αυτά ήταν τα πέντε πιο δημοφιλή είδη μεταξύ των γυναικών [τα ποσοστά αναφέρονται στο τι προτιμούν οι γυναίκες να βλέπουν περισσότερο στο πορνό]:

1. Τρίο (77%)

2. Γυναίκες που δέχονται στοματικό έρωτα (54%)

3. Ρομαντικό σεξ (52%)

4. Σκληρό σεξ (52%)

5. Κυριαρχία (50%)

Τα πιο συνηθισμένα turn-ons

Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις μας δίνουν τη δυνατότητα να «καταπολεμήσουμε τα συναισθήματα ανεπάρκειας ή αυτο-αμφισβήτησης», δήλωσε στην ιστοσελίδα HuffPost η κλινική ψυχολόγος του Λος Άντζελες Nazanin Moali, οικοδέσποινα του podcast «Sexology».

Έτσι, εξυπηρετούν μια κρίσιμη λειτουργία, ειδικά για τις γυναίκες που μπορεί να έχουν εκπαιδευτεί να νιώθουν ντροπή γύρω από τη σεξουαλικότητά τους, εξήγησε.

«Αν είστε γυναίκα, το πιθανότερο είναι να έχετε βιώσει κάποιου είδους μη συναινετική επαφή – ανεπιθύμητα βλέμματα, ανεπιθύμητα σχόλια, ανεπιθύμητο άγγιγμα», δήλωσε η Heidegger

Η θεραπεύτρια και σεξολόγος Nicoletta Heidegger, οικοδέσποινα του podcast «Sluts and Scholars», δήλωσε στη HuffPost ότι δεν εξεπλάγη από ότι είδε στην πρώτη πεντάδα, καθώς τα ευρήματα είναι συμβατά με παρόμοιες έρευνες και μελέτες για το θέμα.

Ο Justin Lehmiller, στο βιβλίο του «Tell Me What You Want» (Πες μου τι θέλεις), που κυκλοφόρησε το 2018, διεξήγαγε έρευνα σε περισσότερες από 4.000 Αμερικανίδες σχετικά με τις φαντασιώσεις τους και διαπίστωσε ότι το ομαδικό σεξ – ιδίως το τρίο – ήταν όντως ένα από τα πιο συνηθισμένα turn-ons.

«Για πολλές γυναίκες, ξεπερνά την απλή σωματική επαφή»

Αλλά υπήρχε κάποια διαφοροποίηση στο πόσο πιθανό ήταν οι άνθρωποι να εκφράσουν αυτή τη φαντασίωση, πόσο πιθανό ήταν να την πραγματοποιήσουν και πόσο πιθανό ήταν να απολαύσουν την εμπειρία αν το έκαναν.

Οι ετεροφυλόφιλες γυναίκες ήταν λιγότερο πιθανό να μοιραστούν τη φαντασίωση τους για ομαδικό σεξ, λιγότερο πιθανό να την πραγματοποιήσουν και είχαν τη λιγότερο θετική εμπειρία όταν το έκαναν.

Οι γυναίκες με οποιονδήποτε βαθμό έλξης προς το ίδιο φύλο (λεσβίες, bisexual, queer ή πανσεξουαλικές) ήταν πιο πιθανό να μιλήσουν για αυτές τις φαντασιώσεις ομαδικού σεξ, πιο πιθανό να τις πραγματοποιήσουν και πιο πιθανό να έχουν θετική εμπειρία σε σύγκριση με τις στρέιτ γυναίκες.

Η Moali δήλωσε ότι πιστεύει ότι υπάρχει μια «ενδιαφέρουσα σχέση» μεταξύ της προτίμησης των γυναικών για ρομαντική επαφή και της εκτίμησης του στοματικού σεξ, – και τα δυο βρέθηκαν και στην πρώτη πεντάδα-.

«Η απεικόνιση των γυναικών που δέχονται στοματικό σεξ έχει σημειώσει έξαρση σε διάφορες ρομαντικές ιστορίες, όπως το «Bridgerton», απεικονίζοντας το ως την απόλυτη χειρονομία αγάπης και αποδοχής», δήλωσε.

«Για πολλές γυναίκες, ξεπερνά την απλή σωματική επαφή, υπογραμμίζοντας τη σημασία του να νιώθουν ότι τους εκτιμούν και τους φροντίζουν. Αυτή η αφήγηση συνάδει με την προτίμηση για περιεχόμενο που έγκειται στους συναισθηματικούς δεσμούς».

«Η φαντασία είναι ένα μέρος για να ξαναδιηγηθούμε»

Δεν αποτελεί σοκ το γεγονός ότι περισσότερες από τις μισές γυναίκες έδειξαν ενδιαφέρον να δουν περισσότερο σκληρό σεξ και κυριαρχία στο πορνό, δήλωσαν και οι ειδικοί.

Σύμφωνα με την Heidegger, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους αυτού του είδους οι φαντασιώσεις είναι τόσο δημοφιλείς μεταξύ των cis γυναικών. Πρώτον, πολλές γυναίκες είναι υπεύθυνες για τόσα πολλά στο σπίτι και στη δουλειά στην καθημερινότητά τους που η ιδέα να αφήσουν κάποιον άλλο να κάνει κουμάντο για λίγο είναι ελκυστική.

Για άλλες, είναι μια ευκαιρία να ανακτήσουν τη σεξουαλική τους επιθυμία μετά από αρνητικές ή ανεπιθύμητες σεξουαλικές εμπειρίες.

«Η φαντασία είναι ένα μέρος για να ξαναδιηγηθούμε και να αναλάβουμε ξανά την «εξουσία» των επιθυμιών και των ιστοριών μας. Να δημιουργήσουμε μια νέα αφήγηση και μια νέα εμπειρία στο μυαλό μας για προηγούμενες οδυνηρές εμπειρίες».

Ένα πράγμα που εξέπληξε την Heidegger σχετικά με την έρευνα του Bloom ήταν αυτό που δεν υπήρχε στη λίστα.

«Με εκπλήσσει, ωστόσο, το γεγονός ότι δεν υπήρχε μεγαλύτερο ποσοστό για γκέι και λεσβιακό περιεχόμενο, καθώς αυτά συνήθως παρακολουθούνται ιδιαίτερα από τις γυναίκες», είπε.

*Με πληροφορίες από Huffpost | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Netflix | Bridgerton