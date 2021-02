Ότι το μπάσκετ είναι ένα συναρπαστικό άθλημα το ξέρομε. Τα αίματα εντός και πέριξ του παρκέ μπορούν να «ανάψουν» από τη μια στιγμή στην άλλη.

Ένα πρόσφατο τέτοιο παράδειγμα άλλωστε αποτελεί ένα απίστευτο περιστατικό στο NBA, στο ματς των Ατλάντα Χοκς με τους Λος Άντζελες Λέικερς, με πρωταγωνιστή τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου δωδεκαλέπτου, υπήρξε επεισόδιο του «βασιλιά» με μια γυναίκα φίλαθλο (οι Χοκς είναι η μοναδική ομάδα στο ΝΒΑ που επιτρέπει την παρουσία λιγοστών φιλάθλων στα παιχνίδια της).

Η γυναίκα ήταν έξω φρενών, ισχυριζόμενη πως ο Λεμπρόν έβρισε τον άνδρα της, με την ασφάλεια του γηπέδου τελικά να τους απομακρύνει.

The referees stopped the game after LeBron was heckled by a spectator in Atlanta. pic.twitter.com/apoDqvt4ll — SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2021

Όπως ανέφερε η γυναίκα φίλαθλος σε βίντεο που ανέβασε στα social media, ο Λεμπρόν έβρισε τον σύζυγό της στην κερκίδα και εκείνη τον υπερασπίστηκε.

Τότε, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο «βασιλιάς» της είπε «σκάσε, ηλίθια κ@@λα» και εκείνη του απάντησε «αν ξαναμιλήσεις στον άντρα μου, θα σε γα@@@@»!

This appears to be where Bron drops the «ol steroid ass» burn on Chris Carlos pic.twitter.com/KK3fdGsC3X — Joe Kinsey (@JoeKinseyexp) February 2, 2021

Ο Λεμπρόν βέβαια από τη μεριά του είπε:

«Αγαπώ τους οπαδούς, αλλά δεν ανέχομαι αυτά από κανέναν. Υπάρχει μια γραμμή που δεν πρέπει κανείς να την περνάει. Απάντησε σε εμένα με ασέβεια, οπότε τους είπα να κάτσουν κάτω. Νόμιζα ότι μιλούσα σε πατέρα και κόρη, μέχρι που άρχισε να τον αποκαλεί σύζυγό της. Έμεινα άναυδος».

Η Juliana Carlos παραδέχτηκε ότι υπερασπίστηκε τον άνδρα της, ενώ απάντησε και για τη μεγάλη διαφορά ηλικίας που έχει με τον σύζυγό της, αφού τόνισε ότι αν ήταν απλά δίπλα του για τα λεφτά του, δεν θα τον υπερασπιζόταν.

LeBron James has fans kicked out for heckling, a breakdown pic.twitter.com/rGlKpuQWJs — Jomboy (@Jomboy_) February 2, 2021