Ο σκηνοθέτη και ο πρωταγωνιστής του επιτυχημένου «Call me by your name» θα συνεργαστούν ξανά, αυτή τη φορά σε μια ταινία με θέμα τον κανιβαλισμό και τίτλο «Bones & All».

Το πρότζεκτ που φέρνει αυτή τη φορά κοντά τον Λούκα Γκουαντανίνο και τον Τιμοτέ Σαλαμέ είναι η κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου της Καμίλ ΝτεΑντζέλις που κυκλοφόρησε το 2015.

Η ιστορία του βιβλίου περιστρέφεται γύρω από την 16χρονη Maren. H νεαρή κοπέλα ξεκινά ένα road trip στις ΗΠΑ με σκοπό ψάξει τον πατέρα που δεν γνώρισε ποτέ αλλά και να προσπαθήσει να καταλάβει την αιτία που την οδηγεί στο να σκοτώνει και να τρώει τους ανθρώπους που την αγαπούν.

Hot Package: Luca Guadagnino’s Eyes New Project ‘Bones & All’ With Timothee Chalamet And Taylor Russell Circling Lead Roles https://t.co/lvphHapq2T — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 28, 2021

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματά της ταινίας έχουν προγραμματιστεί για την άνοιξη.

H Τέιλορ Ράσελ (Waves, Escape Room) θα αναλάβει πιθανότατα τον κεντρικό ρόλο ενώ ο Ντέιβιντ Κάιγκανιτς, που έχει ξανασυνεργαστεί με τον Γκουαντανίνο στα σενάρια του «Bigger Splash» και «Suspiria», υπογράφει και το σενάριο του «Bones & All».