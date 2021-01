Η πολωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που απαγορεύει ουσιαστικά τις αμβλώσεις στην χώρα θα τεθεί σε ισχύ, με την απόφαση να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

«Το Συνταγματικό Δικαστήριο παρουσίασε μια γραπτή αιτιολόγηση της απόφασης για την προστασία της ζωής. Σύμφωνα με τις συνταγματικές απαιτήσεις, η απόφαση θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» ανέφερε στο Twitter το κυβερνητικό κέντρο πληροφοριών.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο, μετά τη μεταρρύθμισή του από το συντηρητικό, καθολικό κυβερνών υπερσυντηρητικό κόμμα «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS) και συμμορφούμενο προς τις επιθυμίες του, με απόφασή του στις 22 Οκτωβρίου έθεσε εκτός νόμου τη διακοπή της εγκυμοσύνης λόγω σοβαρής δυσμορφίας του εμβρύου, κρίνοντας ότι είναι ασύμβατη με το Σύνταγμα.

Επί της ουσίας, με την απόφαση του δικαστηρίου απαγορεύονται όλες οι αμβλώσεις, εκτός αν πρόκειται για περιπτώσεις βιασμού, αιμομιξίας ή αν κινδυνεύει η ζωή της μητέρας.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, άνευ προηγουμένου για τη χώρα.

Protesters gathered in Warsaw to demonstrate against Poland’s announcement of a near-total abortion ban. https://t.co/mxdgAvEqbu pic.twitter.com/FcyTR7WNns

— ABC News (@ABC) January 28, 2021