Αμερικανός γερουσιαστής, ο τρίτος στη σειρά για την προεδρική διαδοχή, φαίνεται πως είναι φανατικός θαυμαστής των ταινιών Μπάτμαν, καθώς εμφανίστηκε σε πέντε ταινίες του διάσημου franchise.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με άρθρο του CTV News, ο γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος από το Βερμόντ Πάτρικ Λίχι, είναι φανατικός θαυμαστής του Batman και εμφανίστηκε σε πέντε ταινίες με τον υπερήρωα – συμπεριλαμβανομένου του φιλμ «The Dark Knight» με τον αείμνηστο Χιθ Λέτζερ.

Το 1995 ο Πάτρικ Λίχι έκανε ένα σύντομο πέρασμα από την ταινία «Batman Forever» και την ίδια χρονιά δάνεισε τη φωνή του σε χαρακτήρα του τοπικού κυβερνήτη στο «Batman: The Animated Series».

Στην ταινία «The Dark Knight» ο Πάτρικ Λίχι σε μία σκηνή είναι με τον Χιθ Λέτζερ (Τζόκερ) και του λέει ότι «δεν εκφοβίζεται από κακοποιούς». Ο Χιθ Λέτζερ τον αρπάζει και του επιτίθεται με μαχαίρι.

