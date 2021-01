Δύο μέλη της εθνοφρουράς των ΗΠΑ απομακρύνθηκαν από την ομάδα που έχει αναλάβει την ασφάλεια κατά την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με το Associated Press, αξιωματούχος του στρατού των ΗΠΑ και ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών, ανέφεραν ότι τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς, διαπιστώθηκε πως έχουν σχέσεις με περιθωριακή ομάδα ακροδεξιών και αυτός είναι και ο λόγος που τέθηκαν εκτός ορκωμοσίας Μπάιντεν.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν προκύπτει ύπαρξη σχεδίου κατά του Τζο Μπάιντεν.

Two U.S. Army National Guard members with ties to fringe right group militias are being removed from the security mission to secure Joe Biden’s presidential inauguration, an Army official and a senior intelligence official say. https://t.co/23K8pFhtDz

— The Associated Press (@AP) January 19, 2021