Ένα παλιό μουσικό demo των Radiohead με τίτλο «Gripe», ηχογραφημένο την εποχή που τα μέλη του συγκροτήματος πήγαιναν ακόμα σχολείο, βγαίνει τώρα σε δημοπρασία.

Η κασέτα, που είχε δοθεί σε φίλο του συγκροτήματος τη δεκαετία του ’90, περιλαμβάνει έξι κομμάτια, τρία από τα οποία δεν είχαν ακουστεί ποτέ μέχρι τώρα: το «Promise Me», το «Body In A Box» και το»These Are The Chains».

Τα υπόλοιπα τρία είναι τα: «Happy Song», «To Be A Brilliant Light» και «Sinking Ship». Στο demo περιλαμβάνονται και χειρόγραφες σημειώσεις μαζί με σχέδια του frontman του συγκροτήματος, Τομ Γιορκ.



Φωτογραφία των Radiohead από το 1988.

Την εποχή που ηχογραφήθηκε το demo (1987-89), το συγκρότημα (με μέλη τους Jonny και Colin Greenwood, Ed O’Brien και Philip Selway) ήταν γνωστό ως On A Friday- ένα όνομα που προέκυψε από το γεγονός ότι έκαναν πρόβες τις Παρασκευές.

Τα μέλη της μπάντας γνωρίστηκαν στο σχολείο της πόλης Abingdon, στο Οξφορντσάιρ όπου πήγαιναν. Έπειτα έγιναν οι γνωστοί μας Radiohead αφού υπέγραψαν με την EMI το 1991.

Ο τωρινός κάτοχος του demo, Πολ Φερουέδερ δήλωσε σχετικά: «Τα κομμάτια είναι ακατέργαστα αλλά σίγουρα δίνουν μια γεύση από τις φανταστικές δυνατότητες του συγκροτήματος που θα φανερώνονταν τα επόμενα χρόνια».