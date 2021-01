Μετά από μικρούς ρόλους σε ταινίες, όπως το Hustlers με την Τζένιφερ Λόπεζ, η Cardi B ετοιμάζεται να αναλάβει τον πρώτο πρωταγωνιστικό της ρόλο σε κινηματογραφική ταινία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety η ράπερ έχει συμφωνήσει να υποδυθεί τον κεντρικό ρόλο στην νέα κωμωδία της Paramount που θα έχει τίτλο Assisted Living.

Η κωμωδία, που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα θυμίζει σε στυλ το Sister Act και το Mrs. Doubtfire, ακολουθεί τις περιπέτειες της Άμπερ, μιας μικροαπατεώνισσας που αναγκάζεται να τραπεί σε φυγή όταν το τελευταίο της σχέδιο πάει στραβά.

Scoop: Cardi B has scored her first leading movie role in the Paramount comedy «Assisted Living» https://t.co/YEBsDJeWqS — Rebecca Rubin (@rebeccaarubin) January 14, 2021

Για να κρυφτεί λοιπόν από όσους την κυνηγάνε, η Άμπερ μεταμφιέζεται σε ηλικιωμένη και βρίσκει καταφύγιο στο γηροκομείο που φιλοξενεί την γιαγιά της.

Σεναριογράφος της ταινίας είναι η Kay Oyegun, γνωστή από το This is Us.