Δυναμικό comeback έκαναν τα ροζ δελφίνια στο Χονγκ Κονγκ καθώς σταμάτησαν τα δρομολόγια των πλοίων εξαιτίας των νέων περιορισμών Covid-19.

Τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Χονγκ Κονγκ εμπόδιζαν τα δελφίνια το προηγούμενο διάστημα να κάνουν τις βόλτες τους κοντά στο λιμάνι.

Ωστόσο πλέον τα δελφίνια αντιλήφθηκαν πως το πεδίο είναι ελεύθερο με αποτέλεσμα να βγουν και πάλι στα ανοιχτά.

Υπενθυμίζεται πως τα συγκεκριμένα δελφίνια κανονικά είναι λευκά στο χρώμα, ωστόσο «μετατρέπονται» σε ροζ εξαιτίας της κυκλοφοριακής ροής του αίματος κοντά στην επιφάνεια του δέρματός τους.

Hong Kong’s pink dolphins are returning to their historic habitat after COVID restrictions quieted down waterways 🐬 pic.twitter.com/myx7Hllhrg

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 10, 2021