Τρεις μαξιλαρωτές κρεασιόν, σχεδιασμένες για να φοριούνται κατά τη διάρκεια βινετοκλήσεων στην απομόνωση λόγω της πανδημίας, δημιούργησε η απόφοιτος της Design Academy Eindhoven, Santa Kupča. Κάθε μία από τις τρεις κρεασιόν αντιπροσωπεύει μια διαφορετική «κοινότοπη» πλευρά της παραμονής στο σπίτι κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού.

Τρεις εμφανίσεις ιδανικές για τηλεργασία

Τα τρία «κεφάλαια» – όπως αρέσκεται να τα αποκαλεί η Λεττονή σχεδιάστρια μόδας – της κολεξιόν Stuck-at-Home Masquerade ακούν στα ονόματα Hesitant to RSVP, Dolce Far Niente και Public Library. Κάθε μία κρεασιόν δημιουργήθηκε από υλικά που βρήκε στο σπίτι στη διάρκεια του εγκλεισμού. Στο Hesitant to RSVP έχει κάνει μπατίκ το μοτίβο των ημερών που διαγράφουμε σε ημερολόγιο τοίχου. Το Dolce Far Niente αντιπροσωπεύει «ευχάριστη αδράνεια». Και στο Public Library έχει κάνει μπατίκ ράχες βιβλίων σε ράφια βιβλιοθήκης.

«Η COVID-19 και ο εγκλεισμός είχαν βαθύ αντίκτυπο στο πρότζεκτ για την πτυχιακή μου» δήλωσε, μιλώντας στο Dezeen, η Kupča. «Το να μιλώ σε οθόνες και να συμμετέχω σε συζητήσεις στο Zoom έγινε καθημερινότητα, και αυτό συχνά μου δημιουργούσε σύγχυση – ένιωθα σαν να ήμουν κάπου ενδιάμεσα, όχι τελείως στο σπίτι, όχι τελείως εκεί, στην κουβέντα» πρόσθεσε σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

«Στη διάρκεια του εγκλεισμού, η κάθε μέρα μπορεί να φαίνεται κοινότοπη, αλλά αν την κάναμε πιο γιορταστική; Αντί να αισθάνεσαι παγιδευμένος στο σπίτι, μπορείς να γιορτάζεις με το να είσαι η βασίλισσα/ο βασιλιάς του κάστρου σου» πρότεινε.