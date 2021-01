Πριν λίγες μέρες ο Χάρι Στάιλς εμφανίστηκε δημόσια έχοντας το πρόσωπό του καλυμμένο. Αντί για μάσκα όμως ο γνωστός τραγουδιστής είχε επιλέξει να φορέσει για την βόλτα του με φίλους και την νέα του κοπέλα, Ολίβια Γουάιλντ όχι μάσκα αλλά μια χαλαρά δεμένη μπαντάνα.

Απογοητευμένοι, θεωρώντας πως δίνει κακό παράδειγμα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την χώρα, οι θαυμαστές του άρχισαν να εκφράζουν τα παράπονά τους στο Twitter και το «Harry wear a mask» (Χάρι φόρα μάσκα) έγινε trending topic στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

i’m beyond disappointed. there is an incidence of 8 thousand cases per 100 thousand people in LA. that’s literally an 8%! not only is it dangerous but careless and selfish to be driving and walking around without following guidelines. please harry wear a mask, we are concerned!

— 🍊vic (@tobaccovanillou) January 6, 2021