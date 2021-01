Πέθανε σε ηλικία 41 ετών ο Alexi Laiho, frontman του φιλανδικού συγκροτήματος, Children of Bodom.

H είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσω της εταιρείας του συγκροτήματος με ανάρτηση στο Twitter.

«Με μεγάλη λύπη πρέπει να ανακοινώσουμε τον θάνατο του Alexi Laiho. Είμαστε απόλυτα συντετριμμένοι και συγκλονισμένοι για τον ξαφνικό χαμό του καλού μας φίλου και μέλους της μπάντας. Daniel, Mitja & Waltteri», δήλωσαν οι συνεργάτες του στη μπάντα Bodom After Midnight, που συστάθηκε μόλις πέρυσι.

Statement from Bodom After Midnight:

It is with heavy hearts and great sadness that we have to announce the passing of Alexi Laiho. We are absolutely devastated and heartbroken for the sudden loss of our dear friend and band member.

Daniel, Mitja & Waltteri pic.twitter.com/AohWJpfnFg

— Napalm Records (@NapalmRecords) January 4, 2021