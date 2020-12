Μπορεί η ταινία «Wonder Woman 1984» μόλις να κυκλοφόρησε, όμως η Warner Bros. ανακοίνωσε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για την τρίτη ταινία της σειράς.

«Καθώς οι θαυμαστές σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να αγκαλιάζουν την Νταϊάνα, οδηγώντας στην κορυφή των προτιμήσεων το «Wonder Woman 1984″, είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να συνεχίσουμε την ιστορία της με την πραγματική ζωή της Wonder Woman -με πρωταγωνίστρια την Γκαλ Γκαντότ και σε σκηνοθεσία της Πάτι Τζέκινς- επιστρέφοντας για την ολοκλήρωση της τριλογίας» δήλωσε ο επικεφαλής της Warner Bros. Τόμπι Έμετιχ.

‘Wonder Woman 3’ in the Works With Director Patty Jenkins https://t.co/zKvNXTEIbk

— Variety (@Variety) December 27, 2020