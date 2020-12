Live in Style

Αποκωδικοποιώντας το στυλ των βασιλικών σταρ

Οι στιλιστικές επιλογές τεσσάρων μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου βιβλίου της δημοσιογράφου μόδας Ελίζαμπεθ Χολμς με τίτλο: «HRH: So Many Thoughts On Royal Style».