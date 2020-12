Περιχαρής και με τον «αέρα» νικητή, ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε στον βρετανικό λαό και όλον τον κόσμο την επίτευξη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως είπε, πρόκειται για τη «μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στα χρονικά» και τη χαρακτήρισε συμφωνία «τύπου Καναδά» για ελεύθερο εμπόριο με την ΕΕ.

«Η συμφωνία θα προστατέψει θέσεις εργασίας, θα επιτρέψει τα βρετανικά προϊόντα να πωλούνται χωρίς δασμούς στην ευρωπαϊκή αγορά και θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στην ΕΕ», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είπε χαρακτηριστικά ότι: «Πήραμε πίσω τον έλεγχο των νόμων, των δουλειών της μοίρας μας».

Αναφερόμενος στο «καυτό» θέμα της αλιείας επισήμανε: «Για πρώτη φορά από το 1973, θα είμαστε ένα ανεξάρτητο κράτος που περιβρέχεται από θάλασσα με πλήρη έλεγχο των υδάτων μας». Υποστήριξε ότι το μερίδιο της Βρετανίας στην αλιεία θα αυξηθεί σε 2/3 (από το μισό που είναι σήμερα) σε 5,5 χρόνια.

Περιγράφοντας τη σχέση με την ΕΕ, ανέφερε ότι υπήρξαν στιγμές ρήξης αλλά πως η Βρετανία θα παραμείνει πολιτιστικά, συναισθηματικά, ιστορικά, στρατηγικά και γεωγραφικά συνδεδεμένη με την Ευρώπη.

Νωρίτερα, ο Βρετανός ηγέτης είχε πανηγυρίσει έξαλλα την επίτευξη συμφωνίας στο Twitter.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο Τζόνσον ανέφερε ότι η Βρετανία ήταν αποφασισμένη να μην κάνει καμία υποχώρηση στο θέμα της αλιείας. Για τη μεταβατική περίοδο μετά το Brexit, η ΕΕ ήθελε να διαρκέσει 14 χρόνια, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο μόλις 3 χρόνια. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν στα 5,5 χρόνια.

«Χαρούμενος και περήφανος» δηλώνει ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Βρετανίας, Ντέιβιντ Φροστ, για την ιστορική συμφωνία της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που ηγήθηκα της ομάδας που σήμερα πέτυχε αυτήν την εξαιρετική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δύο πλευρές δούλεψαν ακούραστα μέρα με τη μέρα, σε δύσκολες συνθήκες, για να πετύχουν την μεγαλύτερη και ευρύτερη εμπορική συμφωνία στον κόσμο, σε χρόνο ρεκόρ. Σας ευχαριστώ όλους», έγραψε στο Twitter.

