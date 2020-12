Μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων, μια ιστορική συμφωνία για τη μελλοντική σχέση εμπορίου και ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτεύχθηκε, την παραμονή των Χριστουγέννων, μια εβδομάδα πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου του Brexit.

Η εμπορική συμφωνία – που εκτείνεται σε 2.000 σελίδες – έχει ένα άνευ προηγουμένου πεδίο εφαρμογής, η οποία περιέχει διατάξεις για θέματα που ποικίλλουν από την πολιτική πυρηνική συνεργασία και τις ενεργειακές διασυνδέσεις έως την αλιεία και την αεροπορία. Οι λεπτομέρειές της αναμένονται να αποκαλυφθούν τις επόμενες μέρες.

BREAKING: U.K. and EU negotiators have finalized a historic deal on post-Brexit trade, officials say https://t.co/cODapEgzXl pic.twitter.com/KW4qnARZmO

Η επικεφαλής της Κομισιόν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας θα πρέπει να δώσουν και το επίσημο «ΟΚ» για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Η εμπορική συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το βρετανικό κοινοβούλιο. Δεδομένου του ελάχιστου χρόνου που απομένει, η Ε.Ε. αναμένεται να αφήσει τη συμφωνία να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και να εγκριθεί αργότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρεί από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση στις 31 Δεκεμβρίου, θα τεθούν σε ισχύ νέες ρυθμίσεις που επιτρέπουν το εμπόριο αγαθών χωρίς δασμούς και στενή αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Η συμφωνία αυτή θέτει τις βάσεις για μελλοντικές συμφωνίες για τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο κόσμος περιμένει τώρα πώς ο Τζόνσον θα παρουσιάσει τη συμφωνία με την ΕΕ στη σκληρή μερίδα των Brexiteers στη χώρα του.

Βρετανική πηγή ανέφερε πάντως: «Η συμφωνία έκλεισε. Όλα όσα έχουμε υποσχεθεί στους Βρετανούς κατά το δημοψήφισμα του 2016 και τις γενικές εκλογές πέρσι περιλαμβάνονται σε αυτή τη συμφωνία. Πήραμε πίσω τον έλεγχο των χρημάτων, των συνόρων, των νόμων, του εμπορίου και της αλιείας μας».

«Έχουμε παραδώσει αυτήν την μεγάλη προσφορά σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο σε χρόνο ρεκόρ, και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η οποία προστατεύει την ακεραιότητα της εσωτερικής μας αγοράς και τη θέση της Βόρειας Ιρλανδίας», ανέφερε η πηγή.

This statement just issued from Downing Street. Press conference coming shortly. pic.twitter.com/PzIz3Ckk6t

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου, αλλά επωφελήθηκε από τη συνεχιζόμενη ένταξη στην ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση κατά το τελευταίο έτος, με τους Βρετανούς πολίτες να διατηρούν το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία γύρω από το μπλοκ.

Το τέλος της μεταβατικής περιόδου θα φέρει ευρείες αλλαγές για τις βρετανικές επιχειρήσεις και τους πολίτες, καθώς ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση της χώρας με τους γείτονές της.

«Η Ευρώπη μπορεί να συνεχίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά τη συνέντευξη Τύπου, δηλώνοντας «ευχαριστημένη» και κυρίως «ανακουφισμένη» για τη συμφωνία.

Όπως ανέφερε, ο ανταγωνισμός θα μείνει θεμιτός στην ενιαία αγορά και θα υπάρξουν «αποτελεσματικά εργαλεία», στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι γίνεται το αντίθετο.

Η πρόεδρος της Κομισιόν πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με τη Βρετανία σε όλα τα πεδία κοινού ενδιαφέροντος, όπως η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια και οι μεταφορές.

Για το «καυτό» θέμα της αλιείας, η φον ντερ Λάιεν ότι η ΕΕ εξασφάλισε 5,5 χρόνια «πλήρους προβλεψιμότητας» για τους αλιείς μας.

It was worth fighting for this deal.

We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.

Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020