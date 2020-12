Ο Ρίτσι Σαμπόρα μιλάει για την απόφασή του να αποχωρήσει από τους Bon Jovi το 2013 – και λέει ότι δεν μετανιώνει που τελικά έβαλε τη σχέση του με την κόρη του Άβα, τώρα 23 χρόνων, μπροστά από όλα τα άλλα.

«Δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση, προφανώς, αλλά δεν είχα σχεδόν καμία άλλη επιλογή. Είχα πολλή συνειδητή δουλειά για να κάνω [την προσωπική μου ζωή» λέει ο 61χρονος rocker σε πρόσφατη συνέντευξή του στο People.

