Το υπουργείο Πολιτισμού της Βόρειας Μακεδονίας χρηματοδότησε την έκδοση βιβλίου με εθνικιστικό περιεχόμενο στην αγγλική γλώσσα, αλβανού συγγραφέα, στο οποίο υποστηρίζεται ακόμα και η ιστορική… θέση ότι οι δώδεκα Θεοί του Ολύμπου ήταν Αρβανίτες.

Οι πηγές…

Ο αλβανός ιστορικός Αρμπεν Λάλα (Arben Llalla), που ζει στο Τέτοβο της Βόρειας Μακεδονίας, κυκλοφόρησε στην αγγλική γλώσσα το βιβλίο «Arvanites the Founders of Modern Greece (Myths of the Greek Historiography) το οποίο είχε εκδοθεί στα αλβανικά πριν μερικούς μήνες.

Οπως σημειώνεται στο echedoros-a.gr, το βιβλίο του Λάλα εστάλη στη διεύθυνση της ιστοσελίδας σε μορφή PDF, προκειμένου να το μελετήσει ή να το παρουσιάσει.

Το βιβλίο αυτό, το οποίο εκδόθηκε σε 500 αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα, χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού της Βόρειας Μακεδονίας, όπως αναφέρεται στα στοιχεία της έκδοσης, και στις 276 σελίδες του παραπέμπει σε ελληνικές πηγές.

Αντλήθηκαν στοιχεία από βιβλία, εφημερίδες, δηλώσεις, δημοσιεύσεις της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κ.ά.

Το βιβλίο προβάλλει με προπαγανδιστικό τρόπο την ίδρυση του ελληνικού κράτους από το αρβανίτικο στοιχείο, το οποίο καθορίζει ως αλβανικό.

Οι Θεοί του Ολύμπου

Μάλιστα, διατείνεται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια Αρβανίτες.

Οι εθνικιστικές ιστορικές αυθαιρεσίες του συγγραφέα φτάνουν στα άκρα, προκαλώντας αμφιβολίες και στον πιο εύπιστο αναγνώστη, όταν αναφέρει ότι οι δώδεκα Θεοί του Ολύμπου ήταν Αλβανοί, στην προσπάθειά του να καταδείξει πως οι ρίζες των Αλβανών βρίσκονται από την προϊστορική εποχή στην Ελλάδα.



Το εξώφυλλο του βιβλίου

Συγκεκριμένα, γράφει ο Λάλα:

«Είναι της γνώμης ότι οι αλβανικές ρίζες στην Ελλάδα χρονολογούνται από παλαιότερη περίοδο, δηλαδή από την αρχαιότητα. Μελετώντας την παλιά γλώσσα των έργων του Ομήρου, «Ιλιάδα» και «Οδύσσεια», θα συναντήσουν καθαρά αλβανικές λέξεις.

Για παράδειγμα, τα ονόματα των Θεών του Ολύμπου εξηγούνται μόνο στα αλβανικά.

Στα έργα τους, ο Πλάτων και ο Ηρόδοτος αναφέρουν ότι οι αρχαίοι Ελληνες ανέλαβαν τους θεούς τους από τους Πελασγούς.

Σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες, αυτή η θεωρία βασίζεται στο γεγονός ότι πολλά ονόματα των αρχαίων θεών, όπως ο Δίας, ο Νέμεσης και η Ρέα, μπορούν να εξηγηθούν ως προς την προέλευσή τους από τις λέξεις «zë», «nëmë» και «re» («φωνή «,» μητέρα «και» σύννεφο «) της αλβανικής γλώσσας, που σε κάνει να πιστεύεις ότι οι Αρβανίτες ήταν πάντα εκεί, στην αρχαία Ελλάδα».

Πρωθυπουργοί και υπουργοί

Αναφέρεται επίσης σε πρωθυπουργούς, υπουργούς της Ελλάδας που είχαν καταγωγή Αρβανίτικη, που τη θεωρεί ως αλβανική.

Σημειώνει ακόμη ότι έχει επισκεφθεί όλη τη βόρεια Ελλάδα – από την Ηπειρο μέχρι τη Θράκη – και έχει εντοπίσει Αλβανούς σε πολλές πόλεις και οικισμούς.

Ο αλβανικός εθνικισμός έχει την τάση να ταυτίζεται με τους Ελληνες, και να προσπαθεί να δει αλβανικές ρίζες παντού, ακόμη και στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι το 60% των Ελλήνων είναι Αλβανοί, θεωρεί την ελληνική επανάσταση του ’21 ως αλβανική, και παρουσιάζει ήρωες του ’21 με… αλβανική καταγωγή.

Τα περιεχόμενα

Μεταφέρουμε τα περιεχόμενα του βιβλίου όπως παρουσιάζονται για να σχηματίσει ο αναγνώστης ιδέα για το σύγγραμμα:

NOTE………………………………………………………………….9 FOREWORD………………………………………………………………………….11 ABSTRACT…………………………………………………………………………….15

INTRODUCTION……………………………………………………………………19

Κεφάλαιο I

CHAPTER I ARVANITES – Albanians of Greece………………………………………..25

The importance of Arvanitika–(Albanian)………..………………….37

The villages where Arvanitika was and is still spoken in Central Greece and its islands………………………………………………………………45

The Arvanites of the ANDROS Island – ΑΝΔΡΟΣ……………………..51

The Arvanites of the IOY Island……………………………………………….55

Κεφάλαιο II

CHAPTER II PROMINENT ARVANITE PERSONALITIES The main Arvanite heroes of the 1821 Greek Uprising……………59

The hero Markos Botsaris (1790-1823) Author of the Greek– Albanian Lexicon……………………………………………………75

A historical document displaying the bravery of Albanians………83

Arvanites – the Prime Ministers of Greece………………………………..87

Arvanites – the Founders of the Academy of Athens………………….97

Arvanites – the great painters of Greece………………………………..107

Nikos Engonopulos (1907-1985), the impassioned Arvanite about Albanian personalities…………………………………………………………115

Ioannis Boukoura–the owner of the first Stone Theater in Athens……119

6 General Theodoros Pangalos, President of Greece (1878-1952)..123 Theodoros Pangalos Junior, the former Deputy Prime Minister of Greece……………………………………………………………….131

Aristeidis KOLLIAS (Aristidh KOLA) (1944 – 2000)……………….137

The history of Arvanite songs and the singer Thanasis Moraitis…………………………………………………………….141

Κεφάλαιο III

CHAPTER III THE CALL OF THE ARVANITES IN 1899 The call of the Athens League of Arvanites upon its Arber brothers of Arberia, 1899……………………………………………………149

My viewpoint on the Call of 1899………………………………………..155

The “CALL of 1899” – an unrecognized thesis on the Arbers of Arberia………….…………………………..………………………160

Why did Aristeidis Kollias publish the “CALL” precisely in 1996?…..163

Κεφάλαιο IV

CHAPTER IV EFFORTS OF THE ARVANITE INTELECTUALS IN PRESERVING THE ALBANIAN LANGUAGE……………………..165

The first editions of the New Testament in Albanian………………..167

The contribution of Panayotis Koupitoris (1821 – 1881) in the field of Greek and Albanian linguistics and literature…….175

Anastasios Koulouriotis, a publisher, writer and poet (1822-1887)…..179

A pre-election speech in Albanian in 1860……………………………187

Around ten pages of Albanian manuscripts published in 1879………..193

Arvanite poetry…………………………………………………………………..199

The poem of 1889 in Albanian published in the Greek magazine “ΑΠΟΛΛΩΝ“………………………………………………………………………..207

7 Arvanite satire published in Albanian in the “ΤΟ ΦΩΣ” Greek newspaper in 1860……………………………………………………………..211

The League of the Arvanites of Greece……………………………………215

The Greece-Albania friendship propaganda of the 1980s…………221

Κεφάλαιο V

CHAPTER V THE MYTHS OF THE HISTORIOGRAPHY ON THE 1821 UPRISING The four-hundred-year-old myth of Greek slavery under Ottoman occupation………………………………………………………………………….227

The myths of the 1821 Uprising……………………………………………..237

The myths of the 25th March National Holiday………………………..243

What the 1821 Uprising was about and what was the tragic fate of its leader…..………………………………………………………………………….249

Racism against national minorities in Greece………………………….257 AFTERWORD……………………………………………………………………….263 ANNEX…………………………………………………………..…271 BIBLIOGRAPHY………………………………………………………………….273