Ο Τζέρεμι Mπούλοχ (Jeremy Bulloch) o βρετανός ηθοποιός που έγινε γνωστός για τον ρόλο του κυνηγού Boba Fett στην ταινία Star Wars «The Empire Strikes Back and Return Of The Jedi», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Jeremy Bulloch was the quintessential English gentleman. A fine actor, delightful company & so kind to everyone lucky enough to meet or work with him. I will deeply miss him & am so grateful to have known him. 💔 #RIP_DearJeremy pic.twitter.com/SMvjtQsSwZ

— Mark Hamill (@HamillHimself) December 17, 2020