Από το άγχος για τη μετάδοση του ιού, τον ψυχολογικό αντίκτυπο του lockdown και της αυτο-απομόνωσης μέχρι την αγωνία για τα οικονομικά, τις συνέπειες της ανεργίας και την κοινωνική απομόνωση, ο ψυχολογικός αντίκτυπος της πανδημίας θα είναι μακροπρόθεσμος.

Ο επικεφαλής του περιφερειακού γραφείου του ΠΟΥ Ευρώπης Δρ. Χανς Κλούγκε προειδοποιεί σε χριστουγεννιάτικο μήνυμά του για μια αυξανόμενη κρίση ψυχικής υγείας στη Γηραιά Ήπειρο.

«Η ανάγκη να συναντηθούμε με τους αγαπημένους μας είναι πιο έντονη από ποτέ. Ωστόσο, ο καθημερινός αναφερόμενος αριθμός νέων θανάτων από COVID-19 συνεχίζεται με τα υψηλότερα ποσοστά που παρατηρήθηκαν από τις αρχές του έτους. Καθώς φτάνουμε στο τέλος του έτους, θα ήθελα να σκεφτώ τον φόρο σε ανθρώπινες ζωές που έχουμε πληρώσει για την πανδημία.

Η καταστροφή της πανδημίας ήταν εκτεταμένη και αδυσώπητη, με οικογένειες να χωρίζονται και επιχειρήσεις να χρεοκοπούν. Οι άνθρωποι στερήθηκαν ευκαιρίες που μέχρι πριν ένα χρόνο ήταν δεδομένες», αναφέρει ο Χανς Κλούγκε.

Tragically, more than half a million people have lost their lives to #COVID19 in our region. I urge people to stay home this holiday season- its not worth the risk.

Amid a growing #mentalhealth crisis, this holiday season: reach out, connect & support 👇https://t.co/TWotZ5Mdzp

