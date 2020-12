Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες… Ακόμη και στις ομάδες της Αγγλίας. Δύο ποδοσφαιριστές της Μπόρνμουθ πιάστηκαν στα χέρια, όταν ο ένας εκ των δύο πήγε να ζητήσει τον λόγο από τον άλλον με έντονο ύφος για ένα σουτ που επιχείρησε.

Ο λόγος για τους Στάνισλας και Σάριτζ. Ο πρώτος ήταν εκείνος που απευθύνθηκε στον συμπαίκτη του για την απόφαση του να σουτάρει και όχι να πασάρει, με τον Σάριτζ να μην κρατάει την ψυχραιμία του και να τον σπρώχνει προς τα πίσω.

Τόσο οι συμπαίκτες του, όσο και οι αντίπαλοι μπήκαν στη μέση και χώρισαν τους δύο ποδοσφαιριστές από έναν καυγά.

🥊 Not quite the level of Bowyer v Dyer, but Bournemouth team-mates Sam Surridge and Junior Stanislas won’t be on each others’ Christmas card list now! #AFCB pic.twitter.com/FzqmonEdkq

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) December 16, 2020