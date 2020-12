Ιστορική στιγμή για τη Βρετανία καθώς γίνεται η πρώτη χώρα που ξεκινά τους εμβολιασμούς του πληθυσμού κατά του κοροναϊού. Στη Βρετανία η σημερινή ημέρα, που χαρακτηρίζεται ως «V-Day» (ημέρα της νίκης), είναι ένα στοίχημα για την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, που δέχεται έντονη κριτική ότι βιάστηκε να εγκρίνει το φάρμακο και να διοχετευτεί στην αγορά της Βρετανίας.

Η Μάργκαρετ Κίναν, μια 90χρονη γιαγιά από τη Βρετανία, έγινε ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έκανε το εμβόλιο της Pfizer κατά της Covid-19 εκτός του πλαισίου των δοκιμών, μετά την κλινική έγκρισή του.

Ο δεύτερος ήταν ο 81χρονος Γουίλιαμ Σαίξπηρ με καταγωγή από το Γουόργικσαιρ. Ο ασθενής, 81 ετών και οι φίλοι του τον φωνάζουν απλώς Μπιλ είναι ένας ακόμα Σαίξπηρ που γράφει ιστορία

Second patient to get the COVID jab at University Hospital Coventry – would you believe it….William Shakespeare from Warwickshire pic.twitter.com/y0LzxgbJ9w

«It’s just so strange and wonderful really»

Margaret Keenan, who turns 91 next week, says becoming the first to receive the Pfizer/BioNTech vaccine is the «best early birthday present»https://t.co/5YRCcikgC8 pic.twitter.com/FxviG39ai2

