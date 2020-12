Σε μια απροσδόκητη κίνηση, το Pornhub κέρδισε την περίοδο των γιορτών, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του νέου του χριστουγεννιάτικου άλμπουμ, με τίτλο «XXXmas».

Το «XXXmas» είναι ένα πλήρες χριστουγεννιάτικο μουσικό άλμπουμ, για το οποίο θα ήταν υπερήφανη ακόμα και η Μαράια Κάρεϊ.

ALBUM: Pornhub XXXmas

Just when you thought 2020 was done with surprises, Pornhub have now released a new Christmas compilation album titled XXXmas to get us in the mood for the day.

Containing 7 seven tracks, the EP sees the likes of Young MA, A$AP Ferg https://t.co/DHcHbhwJNS pic.twitter.com/0QOY8eUhZU

— TEKNOOFFICIAL (@TeknoOficial) December 2, 2020