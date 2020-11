Μια… ατελείωτη πολική νύχτα θα ζήσουν οι κάτοικοι της πόλης Ούτκιαγκβικ στην Αλάσκα, η οποία «βυθίστηκε» στο σκοτάδι πριν από λίγες μέρες.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει κάθε χρόνο, με τους 4.000 πολίτες της να αναμένουν τον ήλιο ξανά στις 22 Ιανουαρίου.

Το Ούτκιαγκβικ δεν είναι η μόνη πόλη που βιώνει αυτό το φαινόμενο, αλλά είναι η πρώτη που το ζει κάθε χρόνο. Το ίδιο θα ζήσουν και οι κάτοικοι στις πόλεις, Κακτοβικ, Πόιντ Χόουπ και Ανακτουβουκ Πας. Θα ζήσουν τα τελευταία τους ηλιοβασιλέματα στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου.

annnnd it’s gone. The sun has set in Utqiaġvik. It will rise again at 1:17 p.m. on January 22, 2021. Good night. @AlaskaWx pic.twitter.com/V7tH8bgpKt

— Brian Brettschneider (@Climatologist49) November 18, 2020