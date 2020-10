Καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκε σε περιοχή νότια από τις Αλεούτιες Νήσους, στην Αλάσκα, χθες Δευτέρα, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), με αποτέλεσμα τα Κέντρα Εγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ (TWC) να εκδώσουν έκτακτο δελτίο.

A 7.5 magnitude (upgraded from 7.4) earthquake has occurred near Sand Point, Alaska. An assessment is in progress to determine if a tsunami threat exists for BC. Please continue to stand by for #BC specific information. #BCtsunami https://t.co/uU03RMB6XC

— Emergency Info BC (@EmergencyInfoBC) October 19, 2020