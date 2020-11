Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βομβιστής-καμικάζι πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος μέσα σε δημοφιλές εστιατόριο στη Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Παρασκευή.

Αλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, διευκρίνισε ο Μοχάμεντ Νταχίρ, ανώτερος αξιωματικός της σομαλικής αστυνομίας. Ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να γίνει βαρύτερος, καθώς βαριά τραυματισμένοι θαμώνες του καταστήματος διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, πρόσθεσε.

Το εστιατόριο όπου διαπράχθηκε η ενέργεια, το Gelato Divino, είναι γνωστό για τα παγωτά και τα γλυκίσματα που διαθέτει και βρίσκεται σε πολυσύχναστο δρόμο ο οποίος οδηγεί στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τον Νταχίρ, ανάμεσα στους επτά νεκρούς εξαιτίας αυτής που αποκάλεσε «ειδεχθή τρομοκρατική ενέργεια» ήταν εργαζόμενοι στο κατάστημα.

The Somali govt has condemned the suicide bombing at a popular ice-cream shop in Mogadishu. Young community leaders and a staffer from the Somali embassy in Addis Ababa are among the seven killed, per ambulance and local media reports. (Pictures from the scene) pic.twitter.com/ooNTtJXEmA

Η σομαλική κυβέρνηση καταδίκασε σθεναρά την επίθεση εναντίον αμάχων με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η ισλαμιστική οργάνωση Σεμπάμπ ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια μέσω του ραδιοφωνικού της σταθμού, του Andalus, υποστηρίζοντας ότι ανάμεσα στους νεκρούς ήταν πολλοί δημόσιοι λειτουργοί.

These young men are among the people killed in al Shabaab suicide attack at the ice cream shop in #Mogadishu. Tonight’s attack took the lives of the “Best and the Brightest” for the #Somalia, the country which has been unable to curb the threat posed by al Shabaab group. RIP All. pic.twitter.com/JmpOkuVQSb

— Somalia Live Update (@HassanIstiila) November 27, 2020