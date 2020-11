Αντίο στο Ντιέγκο των παιδικών αναμνήσεων και των φτωχών είπε ο Αλέξης Τσίπρας ενώ στο μήνυμά της η Φώφη Γεννηματά στάθηκε στο ασυμβίβαστο πνεύμα του Μαραντόνα.

«Σήμερα έφυγε ο Ντιέγκο των παιδικών μας αναμνήσεων. Ο κοντόσωμος μάγος με τη γαλανόλευκη φανέλα, το χέρι του Θεού το ‘86 και λίγο μετά η ομορφότερη χορογραφία που φτιάχτηκε ποτέ πάνω στο γρασίδι.

Ο ήρωας των barrios της Αργεντινής και του φτωχού Νότου της Ιταλίας.

Με τον Τσε στο μπράτσο και με το δίκιο πάντα στην καρδιά.

Αντίο Ντιέγκο! Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ…» έγραψε στο facebook ο Αλέξης Τσίπρας

Adiós Diego.

