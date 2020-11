Τo Parler φαίνεται ότι θα είναι το μεγάφωνο των ακραίων συντηρητικών των ΗΠΑ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ουσιαστικά η εναλλακτική τους λύση για το Twitter και το Facebook, που φίλτραραν το ακραίο και ανεδαφικό περιεχόμενο που ανέβαζαν, μεταξύ τους και ο απερχόμενος πρόεδρος Τραμπ.

Από την Ιβάνκα Τραμπ μέχρι τον κυβερνήτη της Νεμπράσκα, οι υπερσυντηρητικοί δεξιοί ζητούν από εκείνους που είναι απογοητευμένοι με την δήθεν «λογοκρισία» να συμμετέχουν στο Parler. Λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια ως εφαρμογή και ιστότοπος και υπόσχεται απόλυτη ελευθερία λόγου στο διαδίκτυο.

Στην εφαρμογή υπάρχουν προφίλ που ενισχύουν τις αβάσιμες αμφιβολίες για τα αποτελέσματα των εκλογών. Ακόμη, εντοπίζονται πιο ακραίες δεξιές φωνές και ρητορική μίσους.

Είναι ουσιαστικά, η συγχώνευση ορισμένων από τις πιο δύσκολες ακραίες ομάδες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης συγκεντρωμένες σε μια πλατφόρμα που προσελκύει εκατομμύρια χρήστες.

Στις τελευταίες ημέρες των αμερικανικών εκλογών του 2020, η δημοτικότητα του Parler εκτινάχθηκε. Οι αναζητήσεις για το Parler έχουν αυξηθεί από τα τέλη Οκτωβρίου και η εφαρμογή σημείωσε μεγάλη άνοδο στις λήψεις αφότου ο Joe Biden κέρδισε τον Λευκό Οίκο. Επί του παρόντος, το Parler είναι το Νο. 4 στην κατηγορία ειδήσεων στο Apple App Store.

Η Washington Post αναφέρει ότι ο ιστότοπος έχει πλέον, περισσότερους από 10 εκατομμύρια χρήστες και ο COO της εταιρείας είπε ότι η βάση χρηστών συνεχίζει να αυξάνεται κατά εκατομμύρια.

Αυτοί οι αριθμοί είναι ακόμη μικροί σε σύγκριση με πλατφόρμες όπως το Facebook, το Twitter και το YouTube, οι οποίες διαθέτουν συλλογικά δισεκατομμύρια χρήστες.

Αλλά πλέον το Parler γίνεται αντικείμενο συζητήσεων και σε αυτές τις πλατφόρμες. Μεταξύ 10 και 16 Νοεμβρίου, η Parler έφτασε στον υψηλότερο αριθμό αναφορών στο Twitter (1,5 εκατομμύρια) σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την Zignal Labs Τον περασμένο μήνα, δημοσιεύσεις που αναφέρουν τον Parler έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες «Likes» στο Facebook.

Καθώς μεγαλώνει το κοινό του, το Parler έχει γίνει σταθμός για τη ρητορική μίσους και την παραπληροφόρηση καθώς και για το ψευδές αφήγημα ότι υπήρξε νοθεία στις εκλογές, κάτι που δεν επιτρέπουν το Twitter και το Facebook.

Η αυξανόμενη επιρροή του Parler είναι τμήμα μιας ευρύτερης τάσης περιθωριακών ιστοτόπων όπως το One America News και το Newsmax που ελπίζουν να απορροφήσουν το κοινό των πιστών του Trump.

Το Parler άρχισε να αποκτά νέους χρήστες, αφού το Twitter έβαλε προειδοποιητικές ετικέτες σε διάφορα tweets του Trump, προτρέποντας εξέχοντες συντηρητικούς να πείσουν τους οπαδούς τους να μπουν στην εφαρμογή. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ted Cruz δημοσίευσε ακόμη και ένα βίντεο που ανακοίνωσε την απόφασή του να μετακομίσει στο Parler.

I’m proud to join @parler_app — a platform gets what free speech is all about — and I’m excited to be a part of it. Let’s speak. Let’s speak freely. And let’s end the Silicon Valley censorship. Follow me there @tedcruz! pic.twitter.com/pzUFvhipBZ

— Ted Cruz (@tedcruz) June 25, 2020