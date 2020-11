Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η σεζόν για την Μπαρτσελόνα, καθώς μετά την ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης, οι «μπλαουγκράνα» έμειναν στην 9η θέση της La Liga και στο -9 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι Καταλανοί δεν βρίσκονται στα υψηλά πατώματα του πρωταθλήματος, είναι η ασυνεννοησία μεταξύ Λιονέλ Μέσι και Αντουάν Γκριεζμάν. Ο Γάλλος επιθετικός δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσαρμοστεί στον τρόπο παιχνιδιού που ακολουθούν οι «μπλαουγκράνα», με τον Αργεντινό να δείχνει πως δεν τον εμπιστεύεται και τόσο πολύ…

Αυτό αποδείχτηκε για τουλάχιστον ακόμη μια φορά, αυτή τη φορά απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Μέσι δεν έβλεπε συχνά τον Γκριεζμάν, καθώς του έδωσε την μπάλα μόλις μια φορά σε όλο το 90λεπτο…

At the Wanda, there was a total disconnection between Messi and his attacking teammates, leaving very significant. The Argentine only gave 8 passes to Pedri (2), Griezmann (1) and Dembélé (5), and only received 9 passes from them. [opta via md] pic.twitter.com/OVjzY2Ha5z

— barcacentre (@barcacentre) November 22, 2020