Σήμερα λίγο ή πολύ όλοι γνωρίζουμε ότι η αστραπή είναι ένας τεράστιος ηλεκτρικός σπινθήρας που δημιουργείται ανάμεσα σε δύο νέφη. Πίσω στο 1752 όμως ίσως ο μόνος που είχε υποψιαστεί τη σχέση ανάμεσα στην αστραπή και τον ηλεκτρισμό να ήταν ο Βενιαμίν Φραγκλίνος.

Ο πολυπράγμων και ευφάνταστος αυτός άνδρας για να αποδείξει τη σχέση μεταξύ τους, μία μέρα με φοβερή καταιγίδα έδεσε ένα κλειδί στο μεταξένιο νήμα ενός χαρταετού και πέταξε τον χαρταετό μέσα στην καταιγίδα. Όταν μετά πλησίασε το χέρι του στο μεταλλικό κλειδί δημιουργήθηκαν σπινθήρες και με το μικρό σοκ που ένιωσε κατάλαβε ότι είχε φορτιστεί ηλεκτρικά. Έτσι ο Φραγκλίνος απέδειξε για πρώτη φορά ότι ο κεραυνός είναι μια ηλεκτρική εκκένωση μεταξύ του σύννεφου και του εδάφους. Αυτό όμως που επιβεβαίωσε για μία ακόμα φορά είναι ότι το να σκέφτεσαι με φαντασία και έξω από στενά πλαίσια μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον κόσμο.

Σε μία πιο σύγχρονη εποχή για την ενέργεια, εδώ στα δικά μας μέρη, η WATT+VOLT ξεκινώντας από το μηδέν αποκλειστικά με δικά της όπλα, έφτασε σήμερα να είναι πρωτοπόρος στον κλάδο της ενέργειας της Ελλάδας έχοντας μάλιστα κερδίσει τον τίτλο της ταχύτερα αναπτυσσόμενης εταιρείας στη χώρα μας από τους Financial Times. Γιατί και εδώ κρύβεται μία ιστορία και μία πορεία όπου η δύναμη της φαντασίας έγινε κινητήριος δύναμη και άλλαξε όσα ξέραμε στον τομέα της ενέργειας.

Αφορμή για αυτές τις σκέψεις στάθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον τηλεοπτικό spot που είδαμε πρόσφατα από την WATT+VOLT που αν μη τι άλλο μας γέμισε με μια μοναδικά αισιόδοξη νότα στην πρωτόγνωρη εποχή που ζούμε.

Ένας πρωτοπόρος της ενέργειας δε θα μπορούσε παρά να ακολουθήσει το παράδειγμα του Φραγκλίνου αλλά και κάθε ανθρώπου που απέδειξε ότι τίποτα μεγάλο δεν προκύπτει όταν ζούμε στην «ζώνη της άνεσής μας». Out of the Box όμως, γίνονται πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που μας αφορούν όλους…