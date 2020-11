Είναι αναμφίβολα ένας ποδοσφαιριστής με τρομερή ποιότητα. Αν και 36 χρόνων, τρέχει, παλεύει και αγωνίζεται λες είναι… έφηβος. Ο Ματιέ Βαλμπουενά αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ανεβάζει πολλά επίπεδα την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς και έχει μεγάλο μερίδιο στην περσινή επιτυχία του συλλόγου σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αλλά και στη φετινή, μέχρι στιγμής, ικανοποιητική πορεία σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Ολυμπιακός, εν μέσω διακοπής για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, προετοιμάζεται για το μεγάλο ματς του ερχόμενου Σαββάτου (21/11, 19:30). Κόντρα στον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρωτάθλημα της Super League.

Οι Πειραιώτες μέσω ανάρτησής του στα social media, φρόντισαν να αποθεώσουν τον Γάλλο μαέστρο τους. Τον Βαλμπουενά.

Με τη λεζάντα: «Ο Ματιέ δείχνει το δρόμο για το ντέρμπι του Σαββάτου! Είστε έτοιμοι;», ουσιαστικά προμηνύουν αυτά που, πιθανότατα, πρόκειται να συμβούν το βράδυ του Σαββάτου…

Ο Ματιέ δείχνει το δρόμο για το ντέρμπι του Σαββάτου! Είστε έτοιμοι; / The “Maestro” is showing us the way to Saturday’s derby! Are you ready? 🔴⚪️💪🏻 @MathieuVal8

#Olympiacos #Valbuena #Ready #Passion #Football #Slgr #France #Maestro pic.twitter.com/5yY1TlJMqg

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) November 18, 2020