Σοκαρισμένοι είναι στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ, καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ θα χάσει για μεγάλο διάστημα και τον Τζο Γκόμες, ο οποίος τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση της Εθνικής Αγγλίας και θα μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι «κόκκινοι» έχουν χτυπηθεί από τους τραυματισμούς όσο καμία άλλη ομάδα, με τον Γερμανό τεχνικό να έχει χάσει ήδη τον Φαν Ντάικ για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ εκτός υπηρεσιών θα είναι και για ένα χρονικό διάστημα οι Φαμπίνιο και Αλεξάντερ Άρνολντ.

Ωστόσο δεν είναι μόνο η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ αυτή που έχει «πληγωθεί» από το βαρύ πρόγραμμα. Ο Νέιθαν Άκε της Μάντσεστερ Σίτι θα λείψει επίσης για σχεδόν έναν μήνα, καθώς υπέστη τράβηγμα στον προσαγωγό στο τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Ολλανδίας απέναντι στην Ισπανία, ενώ εσπευσμένα επέστρεψε στο Λονδίνο και ο Κρίστιαν Πούλισικ, με τον Αμερικανό να «κόβεται» από την αποστολή των ΗΠΑ λόγω ενοχλήσεων στον μηρό.

Οι Άγγλοι δεν έχασαν χρόνο λοιπόν και μπήκαν στον κόπο να υπολογίσουν τον συνολικό αριθμό των τραυματισμένων ποδοσφαιριστών αυτή τη στιγμή… Όχι ένας, ούτε δύο, ούτε καν δέκα, αλλά 99 είναι οι ποδοσφαιριστές που είναι εκτός γηπέδων με κάποιον τραυματισμό τη δεδομένη περίοδο.

Ένας αριθμός που προκαλεί ίλιγγο και δικαιώνει όσους «φωνάζουν» για το συμπιεσμένο πρόγραμμα που έχουν φτιάξει οι Ομοσπονδίες και οι Συνομοσπονδίες. Ο Ντέγιαν Λόβρεν είναι ο τελευταίος που μίλησε ανοιχτά και εξέφρασε δημοσίως τα παράπονα του, κάνοντας λόγο για ένα «τρελό πρόγραμμα».

