Nέο περιστατικό αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας που διαδραματίστηκε στη Σάμο έρχεται στο φως έπειτα από καταγγελία γερμανικού συνεργείου ντοκιμαντέρ, το οποίο συνελήφθη και κακοποιήθηκε αδικαιολόγητα, στο νησί.

Οι υπογράφοντες, μέλη του Media Freedom Rapid Response (MFRR), και άλλες ομάδες υπέρ της ελευθερίας του Τύπου, περιγράφουν σε επιστολή τους προς τις αρμόδιες αρχές ότι τα μέλη ενός γερμανικού συνεργείου μέσων ενημέρωσης, που γύριζαν μια ταινία για την κλιματική μετανάστευση στο ελληνικό νησί, κρατήθηκαν για επτά ώρες, υποβλήθηκαν σε σωματικό έλεγχο κατόπιν απογύμνωσης και κρατήθηκαν σε φυλακή, χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες, ενώ οι αστυνομικοί τούς αρνήθηκαν επανειλημμένα την πρόσβαση σε δικηγόρο.

Αφότου το συνεργείο επέστρεψε στη Γερμανία, δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί τους από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου, τους εισαγγελείς ή άλλες ελληνικές αρχές, εγείροντας σημαντική αβεβαιότητα για το καθεστώς οποιασδήποτε έρευνας «κατασκοπείας» εις βάρος τους.

Οι δημοσιογράφοι του MFRR έστειλαν επιστολή στην Αστυνομία Σάμου, τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και τον υπουργό Εσωτερικών όπου ζητούν εξηγήσεις για το περιστατικό.

Greece: We're concerned that journos were detained for doing their job – reporting on refugees from climate change https://t.co/EfYxqKFyOp #JournalismIsNotACrime

— ECPMF (@ECPMF) November 12, 2020