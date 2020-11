Οι άνθρωποι του NBA ετοιμάζονται για την έναρξη της νέας σεζόν και εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο επιστροφής φιλάθλων στα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια, η λίγκα ετοίμασε πρωτόκολλο για όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα τονίζοντας πως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει απόσταση 9 μέτρων από το παρκέ προκειμένου να μπορούν οι παίκτες να εισέρχονται στο γήπεδο. Επίσης θα πρέπει όλοι οι παίκτες να έχουν αρνητικό τεστ κορωνοϊού δύο ημέρες πριν από τα παιχνίδια ή αρνητικό rapid test την ημέρα του αγώνα.

Σημειώνεται ότι αυτό το πρωτόκολλο είναι απλώς μια πρώτη σκέψη των ανθρώπων της λίγκας καθώς υπάρχουν ακόμη πολλά ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν προκειμένου να υλοποιηθεί η επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα.

The NBA has sent its 30 teams a memo with protocols for eligible markets to host fans, requiring people within 30 feet of court to register negative coronavirus test two days prior to game or rapid test on day of game, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

