Πάνε σχεδόν επτά χρόνια από την ημέρα που ο Τίτο Βιλανόβα «έφυγε» από τη ζωή, ηττημένος από τον καρκίνο… Ο Καταλανός πάλεψε μέχρι τέλους με τη σοβαρή αρρώστια, ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη, καθώς όταν έκανε τις εξετάσεις είχε ήδη φτάσει στο τελευταίο στάδιο…

Η Μπαρτσελόνα φυσικά και δεν έχει ξεχάσει τον Τίτο, ο οποίος ήταν αυτός που ανέλαβε την ομάδα στη μετά Γκουαρντιόλα εποχή. Υπό τις οδηγίες του Βιλανόβα, η Μπαρτσελόνα έκανε την απίθανη επίδοση των 100 βαθμών στη La Liga, κατακτώντας το πρωτάθλημα για ακόμη μια χρονιά.

Οι «μπλαουγκράνα» έχουν ετοιμάσει ένα ντοκιμαντέρ στη μνήμη του Βιλανόβα, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στον μήνα. Μέσι, Τσάβi, Πέδρο, Αμπιντάλ και πολλοί άλλοι, μιλάνε για τον άνθρωπο και προπονητή Τίτο Βιλανόβα…

Δείτε το τρέιλερ το οποίο αξίζει μια ματιά…

The most emotional video you’ll see today.

100×100 Tito. pic.twitter.com/v46IA5KQwi

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 9, 2020